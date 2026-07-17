Pritisnete gumb in vrata se odprejo sama. To je ena najbolj nenavadnih posebnosti novega električnega športnega terenca zeekr 7X, s katerim želi kitajska premijska znamka iz skupine Geely osvojiti evropske kupce.

Gumb za odpiranje in zapiranje vrat. Foto: Gregor Pavšič Še pred testom tehnološko in digitalno usmerjenega zeekra 7X pogled v eno izmed rešitev, ki jih ponuja. To so vrata s samodejnim, torej elektronskim načinom odpiranja. Vsaj pri voznikovih vratih to ni popolna novost, a med trenutnimi avtomobili je še vedno velika redkost.

Ena najbolj nenavadnih tehnoloških rešitev pri zeekru 7X so opcijska popolnoma električno gnana vrata. Elektromotorji lahko samodejno odprejo in zaprejo vsa štiri vrata, voznik in potniki pa jih lahko aktivirajo z gumbom na B- oziroma C-stebričku, prek fizičnih stikal ali prek zaslona v vozilu. Sistem s pomočjo kamer in tipal zaznava okolico ter prilagaja kot odpiranja, da vrata ne zadenejo bližnjih vozil, zidov ali drugih ovir. Zadnja vrata se odprejo skoraj pod kotom 90 stopinj, kar močno olajša vstopanje in nameščanje otroških sedežev.

Video – prikaz delovanja vrat v zeekru 7X

Palec gor: samodejno zapiranje voznikovih vrat (pritisk na zavorno pedalo), natančno odpiranje na senzor (manj možnosti za udarec v bližnja vozila na parkirišču), po zračenju vozila lahko iz notranjosti zapremo vsa vrata

samodejno zapiranje voznikovih vrat (pritisk na zavorno pedalo), natančno odpiranje na senzor (manj možnosti za udarec v bližnja vozila na parkirišču), po zračenju vozila lahko iz notranjosti zapremo vsa vrata Palec dol: počasnejše odpiranje (ko želimo nekaj na hitro dati ali vzeti iz vozila), veliko zanašanje na elektroniko, muhavost preklopa na ročni način odpiranja

Možnost klasičnega odpiranja vrat. Foto: Gregor Pavšič

Štiri električno gnana vrata (spredaj in zadaj), ki jih odpirajo elektromotorji.

Digitalno upravljanje vrat – sistem omogoča odpiranje in zapiranje prek osrednjega infozabavnega zaslona, gumbov na B- in C-stebričku, električnih kljuk ter stikal v notranjosti vozila.

Voznikova vrata se samodejno zaprejo, ko pritisne stopalko za zavoro – to aktivira elektropogon za vožnjo; podobno smo v preteklosti že videli pri teslah model S in model X.

Pametno zaznavanje ovir s kamerami in tipali, ki omejijo kot odpiranja v ozkih parkirnih prostorih.

Električno mehko zapiranje (soft-close) brez zaloputavanja vrat.

Zadnja vrata se odprejo skoraj do 90°, kar izboljša dostop do zadnje klopi.

Vrata brez okvirjev stekel (frameless doors) prispevajo k boljši aerodinamiki in prestižnemu videzu.

Možnost ročnega upravljanja oziroma izklopa sistema, če voznik tega ne želi uporabljati – to potrjujejo tudi uporabniške izkušnje.

V evropski ponudbi je sistem na voljo za doplačilo oziroma serijsko le pri izbranih višjih paketih opreme, ne pa pri vseh izvedbah modela.

Vrata imajo pod naslonjali klasično kljuko za mehansko odpiranje.

Vrata zapiramo in odpiramo tudi prek zaslona. Foto: Gregor Pavšič

Zeekr je mlada in v tehnologijo usmerjena kitajska avtomobilska znamka koncerna Geely

Zeekr je premijska znamka kitajskega avtomobilskega koncerna Geely Holding, ki jo je podjetje ustanovilo leta 2021 kot odgovor na Teslo ter uveljavljene evropske premijske proizvajalce. V skupino Geely sodijo tudi znamke Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co in Smart. Za evropske kupce je pomembno, da vozila Zeekr nastajajo v tesnem sodelovanju z evropskimi razvojnimi ekipami – globalni oblikovalski center je v Göteborgu na Švedskem, kjer so delali številni nekdanji oblikovalci Audija, Volkswagna, Bentleyja in Volva. Znamka želi združiti napredno kitajsko tehnologijo z evropskim oblikovanjem in voznimi lastnostmi. V Evropi trenutno ponuja modele X, 001 in 7X, mrežo prodajnih salonov in servisov pa postopoma širi.

Zeekr 7X je električni športni terenec srednjega razreda, ki meri 4,79 metra v dolžino in ima 2,90 metra medosne razdalje. Postavljen je na 800-voltno električno platformo SEA.