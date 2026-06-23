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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
23. 6. 2026,
10.57

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

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Xiaomi Nurburgring samodejna vožnja

Torek, 23. 6. 2026, 10.57

1 ura, 14 minut

Avtonomna vožnja na stezi Nordschleife

Avtomobil brez voznika in Nordschleife: brez praske, čas pa tri minute slabši #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Xiaomi YU7 Nordschleife | Foto Xiaomi

Foto: Xiaomi

Xiaomijev električni športni terenec YU7 GT je na Nürburgringu postavil zanimiv mejnik za avtonomno vožnjo. Slovito severno zanko Nordschleife je brez voznika prevozil v desetih minutah in 29 sekundah, kar je le dobre tri minute počasneje od časa, ki ga je na isti stezi dosegel človek za volanom.

Xiaomijev avtomobil je s pomočjo sistema avtonomne vožnje krog po 20,8 kilometra dolgi stezi prevozil v času deset minut in 29 sekund. To je tri minute in sedem sekund počasneje od časa, ki ga je na isti stezi dosegel ta avtomobil z voznikom. To kaže na konservativnejši pristop programske opreme, ki daje prednost varnosti in stabilnosti pred iskanjem skrajnih meja oprijema, kar je zmogel izkušeni voznik.

YU7 GT poganjata dva elektromotorja s skupno močjo 738 kilovatov. Avtomobil do sto kilometrov na uro pospeši v manj kot treh sekundah, najvišja hitrost pa znaša 300 kilometrov na uro. Tehnično osnovo predstavlja 800-voltna električna arhitektura v kombinaciji z baterijo kapacitete 101,7 kilovatne ure.

Dosežek je predvsem simbolnega pomena, saj Nürburgring velja za eno najzahtevnejših avtomobilskih stez na svetu. Za Xiaomi je tako hiter in uspešno odpeljan krog brez posredovanja voznika pomemben dokaz napredka na področju avtonomne vožnje, kjer želi podjetje tekmovati z vodilnimi tehnološkimi in avtomobilskimi družbami.

Video: Avtomobil po stezi Nordschleife brez voznika

Xiaomi Nurburgring samodejna vožnja
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