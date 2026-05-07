Auto Motor Show Slovenija 2026 se seli na Celjski sejem – še večji, še bolj adrenalinski

Organizatorji dogodka, družba Proevent in Rok Kostanjšek, z veseljem sporočajo, da se Auto Motor Show Slovenija 2026 seli na novo lokacijo – na Celjski sejem, kjer bo 16. in 17. maja 2026 potekal največji avto-moto dogodek v regiji. Po izjemnem uspehu pretekle izvedbe v 2025, ki je v Ljubljano po skoraj 15 letih privabila več kot deset tisoč obiskovalcev in številne razstavljavce ter avtomobilske navdušence, se Auto Motor Show v letu 2026 širi v še večji prostor, z namenom ponuditi še bogatejšo izkušnjo, več atrakcij in več adrenalina.

Redka, ekskluzivna in legendarna vozila

Auto Motor Show Slovenija ostaja osrednji dogodek avtomobilske in moto kulture v Sloveniji, ki združuje najnovejše trende, legendarna vozila, motošport, tuning sceno in lifestyle avtomobilizem. Na enem mestu se bodo predstavili prestižni avtomobili, moto legende, dirkalniki, predelave, klubska vozila in ekskluzivne posebnosti avtomobilskih znamk.

Foto: Proevent

Foto: Proevent Obiskovalci bodo lahko občudovali širok spekter ekskluzivnih vozil – od legend JDM, ameriških mišic in evropskih ikon do redkih dirkalnih avtomobilov, tuning projektov, rally legend in filmsko znanih primerkov. Nekatera vozila pa bodo celo presegala vrednost milijon evrov. Dogodek bo znova združil avtomobilsko zgodovino, sedanjost in prihodnost na enem mestu.

Adrenalinski zunanji program, interaktivna izkušnja v notranjih dvoranah

Zunanji del dogodka bo letos doživel pomembno nadgradnjo in bo ponudil še intenzivnejšo adrenalinsko izkušnjo. Med osrednjimi atrakcijami bo Adrenalin Rush Drift poligon, kjer bodo obiskovalci lahko doživeli vožnjo s profesionalnimi vozniki v pravih drift dirkalnikih, kar velja za eno najmočnejših izkušenj dogodka. Program bodo dopolnili tudi spektakularni Stunt Show in FMX Show, kjer bodo mednarodni kaskaderji in freestyle motoristi poskrbeli za akrobacije, skoke in vrhunske motošportne predstave.

Foto: Proevent Posebno pozornost bodo pritegnila tudi razkritja novih projektnih vozil slovenskih ustvarjalcev, med njimi novi dirkalni projekti in ekskluzivne premiere, ki bodo prvič predstavljene prav na Auto Motor Showu.

V notranjih dvoranah Celjskega sejma bo obiskovalcem na voljo razširjen interaktivni program. Med drugim bodo lahko preizkusili RC-avtomobilčke na velikem poligonu, se udeležili tekmovanja in razstave predelanih vozil v sklopu Tuner Grounds ter se preizkusili v dirkalnih simulatorjih. Pomemben del programa bo tudi simulator prevračanja, ki obiskovalcem na praktičen način približa pomen varnosti v prometu. Dogodek bo dopolnjen še z meet & greet srečanji z dirkači, ustvarjalci in prepoznavnimi obrazi avtomobilistične scene.

Foto: Proevent

Auto Motor Show Slovenija ostaja dogodek za vse generacije – prostor, kjer se srečujejo avtomobilski navdušenci, družine, klubi, podjetja in industrija. Združuje razstavo, doživetje, izobraževanje in zabavo v edinstveno celoto, ki vsako leto znova premika meje avtomobilskega dogajanja v Sloveniji.

Vstopnice



Vstopnice za Auto Motor Show Slovenija 2026 so že na voljo v predprodaji preko sistema Proticket. Cene vstopnic:



→ otroci do dopolnjenih 7 let (brezplačen vstop)

→ otroci od 8 do 14 let (otroška 11 evrov)

→ dijaki, študenti od 15 do 26 let z dokazilom (22 evrov na blagajnah)

→ upokojenci z dokazilom (22 evrov na blagajnah)

→ invalidi in spremljevalci (brezplačen vstop)

→ redna vstopnica (27 evrov redna online prodaja, 30 evrov na blagajnah v času sejma)



Za več informacij o dogodku in nakupu vstopnic obiščite uradno spletno stran Vstopnice za Auto Motor Show Slovenija 2026 so že na voljo v predprodaji preko sistema. Cene vstopnic:(brezplačen vstop)(otroška 11 evrov)(22 evrov na blagajnah)(22 evrov na blagajnah)(brezplačen vstop)(27 evrov redna online prodaja, 30 evrov na blagajnah v času sejma)Za več informacij o dogodku in nakupu vstopnic obiščite uradno spletno stran www.automotorshow.si ali kontaktirajte organizatorja na info@automotorshow.si

Foto: Proevent

Naročnik oglasne vsebine je PROEVENT D. O. O.