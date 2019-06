Audijev vpoklic novega e-trona, za zdaj le v ZDA

Audi se je z e-tronom quattro podal v lov za kupci dražjih premijskih električnih avtomobilov, ki so imeli do zdaj na trgu na izbiro predvsem vozila ameriške Tesle. Toda vsaj v ZDA so pri Audiju naleteli na potencialno okvaro vozila in prve kupce pozvali na popravilo.

Vlaga lahko povzroči kratek stik

Zamenjali bodo izolacijo napeljave med priključkom vtičnice in baterijskim kompletom. Pod določenimi pogoji lahko namreč tja pride vlaga, kar prinaša nevarnost kratkega stika in vžiga. Z dotično izolacijo niso bili opremljeni vsi e-troni.

V primeru vdora vlage v električni sistem se na armaturni plošči avtomobila prižge opozorilna rumena luč. V tem primeru je treba avtomobil na prostem ustaviti in ugasniti motor. Prav tako ga ni več dovoljeno polniti, kupcem svetuje vodstvo Audija v ZDA.

Onkraj luže takih opozorilnih znakov sicer še ni bilo, se pa je to zgodilo v petih primerih e-tronov quattro v Evropi.

Audi je lastnike e-tronov v ZDA pozval na popravilo, vseeno pa lahko do takrat nadaljujejo vožnjo avtomobila. Če tega ne bi želeli, jim bodo zagotovili nadomestni avtomobil in 800 dolarjev za stroške goriva.