Nekoč je bil audi R8, zdaj so še na stopničko višje postavili nov model nuvolari. Tehnično zasnovo si deli z lamborghinijem temerario, kar pomeni priključnohibridni pogon z več kot tisoč “konji” in naprednimi rešitvami, ki so tudi plod Audijevega programa F1. V prodaji bo le 499 nuvolarijev.

Audi je razkril novi nuvolari, superšportni model, ki predstavlja enega najbolj ambicioznih projektov v zgodovini znamke. Gre za prvi Audijev serijski superšportnik s priključno hibridnim visokozmogljivim pogonom, ki z močjo 736 kilovatov (1.001 "konjev") postavlja nove mejnike med vozili iz Ingolstadta. Tehnično je bližnji sorodnik že znanega lamborghinija temerario.

Omejena serija 499 primerkov bo na ceste zapeljala v prvi polovici leta 2027.

Kaj zmore?

Po zmogljivostih nuvolari presega vse dosedanje Audijeve modele. Pospešek do 100 kilometrov na uro traja le 2,6 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa potrebuje zgolj 6,8 sekunde. Končna hitrost presega 350 kilometrov na uro, s čimer bo postal najhitrejši serijski Audi vseh časov.

Ime Nuvolari ni izbrano naključno. Audi je model poimenoval po legendarnem italijanskem dirkaču Taziu Nuvolariju, enem največjih imen v zgodovini avtomobilskega športa. Njegova neustrašnost, inovativnost in neomajna želja po zmagi naj bi po Audijevih besedah odražale značaj novega superšportnika.

Foto: Audi

Nova oblikovalska smer Audija

Nuvolari je prvi serijski model, ki v celoti uresničuje Audijevo novo oblikovalsko filozofijo. Zasnova temelji na sredinsko nameščenem motorju, kar ustvarja značilna superšportna razmerja z nizko silhueto, široko držo in izrazito prisotnostjo na cesti.

Oblikovalci so združili čiste površine, integrirane tehnološke elemente in aerodinamične rešitve. Posebnost je nova titanova barva karoserije, ki jo Audi uporablja tudi pri konceptnem vozilu Concept C in dirkalniku Formule 1. V kombinaciji z vidnimi karbonskimi elementi poudarja tehnično dovršenost vozila.

Več kot tisoč “konjev” iz hibridnega sklopa

Srce vozila predstavlja povsem nov hibridni pogonski sistem. Osnovo tvori štirilitrski motor V8 z dvema turbopolnilnikoma, ki razvije 588 kilovatov (800 “konjev”) in 730 njutonmetrov navora. Posebnost motorja je možnost vrtenja do kar 10.000 vrtljajev na minuto, kar je območje, značilno predvsem za dirkalne avtomobile.

Motorju pomagajo trije elektromotorji z aksialnim tokom, vsak z močjo 110 kilovatov. Dva sta nameščena na sprednji osi in skupaj zagotavljata do 2.150 njutonmetrov navora, tretji pa je vgrajen med motor V8 in menjalnik.

Energijo zagotavlja litij-ionska baterija s kapaciteto 7,3 kilovatne ure. Skupna sistemska moč znaša 736 kilovatov, kar je torej več kot tisoč “konjev”.

Foto: Audi Foto: Audi

Quattro "predictive ride" – nova generacija štirikolesnega pogona

Audi želi z modelom Nuvolari na novo opredeliti delovanje svojega legendarnega sistema quattro. Novi sistem, poimenovan quattro predictive ride, temelji na napovednem nadzoru vozne dinamike. Elektronika namreč ne reagira šele ob izgubi oprijema, temveč jo poskuša predvideti. Sistem neprestano spremlja podatke o kotu zasuka volana, pospeških, vrtenju vozila okoli navpične osi in trenutni stopnji oprijema pnevmatik.

Ko zazna možnost izgube stabilnosti v ovinku, še pred nastankom težave prilagodi porazdelitev navora med posameznimi kolesi, poseže v delovanje zavor in prilagodi aerodinamične elemente. Ključno vlogo pri tem igrata elektromotorja na sprednji osi, ki omogočata zelo natančno vektorsko razporejanje navora.

Po navedbah Audija sistem zagotavlja optimalen oprijem in nadzor tudi pri vožnji na mokrih ali zasneženih podlagah ter v razmerah z močno spreminjajočim se oprijemom.

Karbonska konstrukcija po zgledu F1

Pomemben del projekta predstavlja tudi nova konstrukcijska zasnova. Audi prvič združuje svojo aluminijasto arhitekturo z obsežno uporabo karbonskih zunanjih elementov.

Skoraj vsi zunanji deli karoserije so izdelani iz plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni (CFRP), pri čemer Audi uporablja tehnologije, razvite za F1. Številni elementi so izdelani ročno, saj zahtevajo natančno polaganje karbonskih slojev. Takšna izdelava omogoča tudi zelo zahtevne oblike, ki niso namenjene zgolj videzu, temveč aktivno usmerjajo zračne tokove okoli vozila.

Novost v Audijevi serijski proizvodnji predstavljajo tudi kovana platišča s sredinsko matico, kakršna poznamo predvsem iz sveta dirkalnikov.

Pri razvoju Nuvolarija je imel pomembno vlogo Audijev program F1. Aktivna aerodinamika se sproti prilagaja voznim razmeram in uravnava razmerje med zračnim uporom ter podtlakom. V najbolj agresivni konfiguraciji aerodinamični paket ustvarja več kot 400 kilogramov dodatnega potiska k tlom, kar omogoča izjemne hitrosti v ovinkih in boljše čase na dirkališču.

Novi paradni konj znamke

Nuvolari ni zgolj nov superšportnik, temveč tudi tehnološka demonstracija prihodnosti znamke Audi. Združuje zmogljiv hibridni pogon, napredno elektroniko, aktivno aerodinamiko in lahkotno karbonsko konstrukcijo v vozilo, ki naj bi predstavljalo vrhunec Audijevega znanja.

Z močjo več kot tisoč “konjev”, hitrostjo prek 350 kilometrov na uro in proizvodnjo, omejeno na 499 primerkov, bo Nuvolari postal eden najekskluzivnejših in najzmogljivejših avtomobilov, kar jih je Audi kadarkoli izdelal.