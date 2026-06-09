Audi predstavil povsem novi Q7, ki prinaša več prostora, nove tehnologija in ohrannja dizelskim motorjem V6. Novost za Q7 je možnost sedmih sedežev.

Audi je razkril tretjo generacijo modela Q7, enega svojih najpomembnejših športnih terencev. Novi Q7 prinaša popolnoma prenovljeno oblikovanje, sodobnejšo notranjost in bogato tehnološko nadgradnjo, hkrati pa ostaja zvest receptu, ki mu je v zadnjih dveh desetletjih prinesel velik uspeh – velikemu prostoru, udobju na dolgih poteh in zmogljivim šestvaljnim motorjem.

Na zunaj Q7 izstopa z bolj samozavestno podobo, izrazito masko hladilnika in novo generacijo digitalnih svetlobnih elementov. Audi poudarja, da želi model ostati prepoznaven predstavnik znamke v segmentu velikih premijskih športnih terencev, kjer se bo pomeril predvsem z BMW-jem X5 in Mercedes-Benzom GLE.

Foto: Audi Foto: Audi

Največ možnosti razporeditve sedežev do zdaj

Pomembne novosti prinaša tudi notranjost. Kupci bodo lahko izbirali med pet-, šest- ali sedemsedežno konfiguracijo. Prvič sta v drugi vrsti na voljo dva ločena individualna sedeža, ki skupaj s tretjo vrsto ustvarjata razporeditev šestih sedežev in še bolj poudarjata poslovno oziroma potovalno naravnanost vozila. Na voljo ostaja tudi klasična sedemsedežna različica.

V vrhu ponudbe bo mogoče naročiti veliko panoramsko streho s prilagodljivo prosojnostjo stekla, osrednja konzola pa prinaša več odlagalnih površin, brezžično polnjenje dveh telefonov po standardu Qi2 ter večja držala za pijačo. Prtljažnik petsedežne različice meri do 806 litrov, s podrtimi sedeži pa se poveča na 2.075 litrov.

Za začetek šestvaljni dizelski motor

Pod pokrovom ostaja dizelski šestvaljnik. Audi bo ob začetku prodaje ponudil 3,0-litrski motor V6 TDI v dveh različicah. Močnejša razvije 220 kilovatov, šibkejša pa 180 kilovatov. Obe izvedbi uporabljata blagohibridni sistem MHEV plus, ki lahko pogonu začasno doda do 18 kilovatov moči ter izboljša odzivnost in učinkovitost.

Serijsko bo Q7 opremljen z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom tiptronic in stalnim štirikolesnim pogonom quattro. Audi obljublja boljši oprijem, natančnejše krmiljenje in večjo stabilnost, pri čemer pomembno vlogo igra tudi prenovljeni sredinski diferencial.

Osnovno podvozje uporablja klasično jekleno vzmetenje, doplačilno pa bosta na voljo prilagodljivo zračno vzmetenje in športna različica z aktivnim uravnavanjem blaženja. S tem želi Audi združiti udobje na dolgih poteh z bolj dinamično vozno izkušnjo.

Proizvodnja še naprej na Slovaškem

Novi Q7 bodo še naprej izdelovali v Bratislavi na Slovaškem, kjer nastajata tudi prejšnji generaciji tega modela. Naročila v Nemčiji bodo odprli junija, prve dobave pa so napovedane za september. Začetna cena v Nemčiji bo znašala 87.900 evrov za različico s 180 kilovati moči oziroma 90.500 evrov za zmogljivejšo izvedbo.

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi