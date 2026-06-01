Audijeva kitajska podznamka AUDI je na domačem trgu začela prodajo svojega drugega modela. Novi E7X je pet metrov dolg električni športni terenec, ki je na voljo z do 500 kilovati moči. Cene na Kitajskem se začnejo pri približno 34 tisoč evrih. Prihod v Evropo? To so za zdaj le špekulacije.

Pri Audiju so model E7X uradno predstavili na avtomobilskem salonu v Shenzhenu, sledi pa lanskemu modelu E5 Sportback, prvemu vozilu znamke AUDI brez tradicionalnega logotipa s štirimi krogi. Tretji model, električna limuzina, je napovedan za leto 2027.

Novi E7X meri 5,05 metra v dolžino, dva metra v širino in 1,71 metra v višino, medosna razdalja pa znaša 3,06 metra. Osnova je 900-voltna električna arhitektura, ki jo imajo vse različice.

Kupci lahko izbirajo med različico z zadnjim pogonom in močjo 300 kilovatov ter štirikolesno gnano izvedbo s skupno močjo 500 kilovatov. Najvišja hitrost je omejena na 230 kilometrov na uro.

Foto: Audi

Velika baterija za mirno vožnjo

Za energijo skrbijo baterije družbe CATL s kapaciteto 100 ali 109 kilovatnih ur. Najvarčnejša različica naj bi po kitajskem ciklu CLTC prevozila do 751 kilometrov. Ta cikel je sicer merilno ohlapnejši od evropskega WLTP, glede nq velikost baterije in pričakovano porabo bo realni doseg med 400 in 500 kilometri.

Posebna pozornost velja hitremu polnjenju. Po navedbah kitajskih medijev lahko E7X v desetih minutah pridobi več kot 400 kilometrov dosega. Audi medtem uradno navaja, da se baterija napolni od 10 do 80 odstotkov v zgolj 13 minutah, kar je glede na velikost baterije zares odličen rezultat.

Prihaja tudi v Evropo?

Vprašanje ostaja, ali bo E7X kdaj zapeljal tudi na evropske ceste. Po informacijah kitajskih medijev Audi preučuje takšno možnost, dodatne špekulacije pa je sprožila registracija oznake E7X pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

Vendar registracija blagovne znamke še ne pomeni potrjene evropske prodaje. Gre predvsem za zaščito imena pred uporabo drugih proizvajalcev, zato za zdaj uradne potrditve prihoda modela E7X v Evropo ni.

Foto: Audi Foto: Audi