Torek, 5. 5. 2026, 7.55

1 ura, 23 minut

Reli Vipavska dolina

Alen Milavec – nekdanji Pogačarjev fotograf bo letos lovil utrinke tudi relijev v Sloveniji

Alen Milavec Grega Kravos reli Vipavska dolina | Foto Alen Milavec

Foto: Alen Milavec

Alen Milavec, nekdanji osebni fotograf Alena Milavca, bo letos še pogosteje lovil posebne trenutke tudi na avtomobilskih dirkah v Sloveniji. Najprej že konec tega tedna na reliju Vipavska dolina.

Alena Milavca sta Slovenija in svet najprej spoznala kot osebnega fotografa Tadeja Pogačarja, s katerim letos sicer ne sodelujeta več. Fotograf iz Podkraja nad Ajdovščino se bo še bolj posvetil svetovnemu prvenstvu v vztrajnostnih relijih, kjer sodeluje s svetovnim prvakom, Brazilcem Lucasom Moraesom. Med nove izzive pa bo Milavec letos vključil tudi fotografiranje vsaj nekaterih relijev v Sloveniji. 

V tem predoru je pred leti med kolesarsko dirko ujel Tadeja Pogačarja. | Foto: Gregor Pavšič V tem predoru je pred leti med kolesarsko dirko ujel Tadeja Pogačarja. Foto: Gregor Pavšič Reli z etapo tudi skozi predor, kjer je nekoč prvič ujel Pogačarja

Že ta konec tedna bo lovil zanimive fotografske utrinke na reliju Vipavska dolina. Cilj ene izmed hitrostnih preizkušenj bo blizu ovinka, kjer je leta 2019 v objektiv ujel Pogačarja – tista fotografija je bila povod za poznejšo hitro karierno rast. To je bilo na cesti skozi znamenite predore med Ajdovščino in Predmejo, kjer bo letos potekala vmesna etapa prvega relija za državno prvenstvo. 

Dirkalnik ekipe KamikazaTribe za letošnjo sezono | Foto: Alen Milavec Dirkalnik ekipe KamikazaTribe za letošnjo sezono Foto: Alen Milavec Milavec bo del domače reli ekipe 

Tam bo Milavec del ekipe KamikazaTribe, ki se je oblikovala okrog domačega dirkača Grege Kravosa. Ta je dirkati začel že pred 20 leti, si vmes vzel nekaj let premora in zadnja leta na relijih vozil atraktivno ford sierro RS cosworth. Kravos bo letos nekaj relijev za DP odpeljal s citroënom C3 rally2, ki je avtomobil najvišjega razreda za državna in regionalna prvenstva. Ajdovec bo s sovoznikom Darkom Vončino eden izmed desetih Slovencev, ki bo ta konec tedna sedel v dirkalniku razreda Rally2.

Kot smo poročali že včeraj, se je na reli Vipavska dolina prijavilo 107 posadk, od tega 63 iz Slovenije. Organizatorji so včeraj objavili tudi traso letošnjega relija. Po petkovem uvodnem superspecialu po ulicah Ajdovščine so pripravili povsem novo hitrostno preizkušnjo Dolenje na Krasu, tej pa dodali še hitrostno preizkušnjo Predmeja (letos v nasprotni smeri s štartom pri Colu) in klasiko proti Velikim Žabljam. 

Grega Kravos | Foto: Alen Milavec Grega Kravos Foto: Alen Milavec Priprava sovozniških zapiskov na testu pred novo sezono | Foto: Alen Milavec Priprava sovozniških zapiskov na testu pred novo sezono Foto: Alen Milavec

