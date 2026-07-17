Številne nemške avtomobilske tovarne so vse bolj prazne. Medtem ko BMW-jevi obrati še vedno delujejo skoraj s polno zmogljivostjo, je Fordova tovarna v Kölnu lani izdelala le petino načrtovanega števila avtomobilov. Razmere proizvajalce silijo v odpuščanja in selitev proizvodnje.

Po podatkih družbe BCG evropske avtomobilske tovarne trenutno delujejo v povprečju le s 59-odstotno izkoriščenostjo, čeprav se proizvodnja začne resneje izplačevati šele pri okoli 80 odstotkih. Skupni presežek proizvodnih zmogljivosti v Evropi ocenjujejo na približno 5,4 milijona vozil letno. V Nemčiji je po podatkih Auto-Motor-Und-Sport povprečna izkoriščenost 60-odstotna.

Kako kaže tovarnam v Nemčiji?

Najslabše razmere so pri Fordu v Kölnu, kjer je bila tovarna lani izkoriščena le 20-odstotno. Ob zmogljivosti približno 250 tisoč vozil so izdelali le okoli 50 tisoč električnih avtomobilov. Na drugi strani je BMW precej uspešnejši. Tovarna v Dingolfingu dosega 93-odstotno izkoriščenost zmogljivosti, obrata v Münchnu in Regensburgu pa približno 89 odstotkov. Med BMW-jevimi obrati nekoliko izstopa le Leipzig s 65 odstotki.

Na meji 50-odstotne izkoriščenosti je Mercedesova tovarna v Dusseldorfu, Volkswagnova v Emdnu (49 %), Porschejeva v Lepzigu (45 %), še nekaj tovarn pa ima izkoriščenost kvečjemu dobrih 60 odstotkov - BMW Lepzig (65 %), Volkswagen Wolfsburg (64 %), Tesla Berlin (59 %), Porsche Zuffenhausen (56 %), Volkswagen Osnabrück (56 %) in Volkswagen Hannover (55 %).

Fordova tovarna v Koelnu le na 20-odstotni izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. Foto: Ford

Mercedes je proizvodnjo razreda C preselil na Madžarsko. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Volkswagen

Volkswagen želi v prihodnjih letih svojo svetovno proizvodno zmogljivost zmanjšati z okoli desetih na devet milijonov vozil letno, potem ko je pred pandemijo covida-19 znašala približno 12 milijonov. Samo v Nemčiji namerava skupina ukiniti zmogljivosti za okoli 730 tisoč vozil, po svetu pa bi lahko zaradi racionalizacije izginilo do 100 tisoč delovnih mest, od tega približno polovica v Nemčiji.

Pod pritiskom so predvsem Volkswagnove tovarne v Zwickauju, Emdnu in Hannovru ter Audijeva tovarna v Neckarsulmu. Koncern želi hkrati občutno poenostaviti ponudbo vozil – število modelov naj bi zmanjšali za približno polovico, število različic opreme pa celo za tri četrtine. Tudi drugi proizvajalci sprejemajo varčevalne ukrepe. Porsche je napovedal dodatnih 4.000 odpuščanj, Mercedes-Benz pa se vrača na 40-urni delovni teden, podjetje pa je v okviru prostovoljnega programa že zapustilo 5.500 zaposlenih.

Selitve proizvodnje: golf v Mehiko, mercedes razred C na Madžarsko ..

Po ocenah analitikov se proizvodnja cenovno dostopnejših modelov vse pogosteje seli v države z nižjimi stroški dela. Volkswagen bo tako proizvodnjo golfa preselil v Mehiko, Mercedes-Benz pa modela CLA izdeluje na Madžarskem. V Nemčiji ostajajo predvsem proizvodnja dražjih in donosnejših premijskih modelov, kot je razred S v Sindelfingenu. Del presežnih zmogljivosti bi lahko v prihodnje zapolnili tudi kitajski proizvajalci avtomobilov ali celo obrambna industrija.

Za nemške proizvajalce bo zato ključnega pomena povečanje produktivnosti, zmanjšanje kompleksnosti proizvodnje in hitrejše prilagajanje razmeram na trgu, saj bodo le tako lahko dolgoročno ohranili konkurenčnost svojih domačih tovarn.