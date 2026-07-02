Lamborghini je predstavil najzmogljivejšega serijskega urusa doslej. Novi urus SE Performante razvije kar 596 kilovatov, pri razvoju pa je pomembno vlogo odigral tudi slovenski Akrapovič, ki je s povsem novim izpušnim sistemom prispeval k manjši masi in izrazitejšemu zvoku športnega terenca.

Lamborghini je razkril novi urus SE Performante, ki predstavlja vrh ponudbe njihovega športnega terenca. Gre za novo visokozmogljivo različico priključnohibridnega urusa SE, ki z več moči, nižjo maso in izboljšano aerodinamiko postavlja nov mejnik med športnimi SUV-ji.

Pogonski sklop sestavljata štirilitrski motor V8 z dvema turbopolnilnikoma in elektromotor s trajnimi magneti. Skupna sistemska moč znaša 596 kilovatov (812 “konjev”), največji navor pa je tisoč njutonmetrov. To je največ, kar je Lamborghini doslej ponudil v modelu urus. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,3 sekunde, največja hitrost pa znaša 312 kilometrov na uro.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Električno energijo zagotavlja baterija s kapaciteto 25,9 kilovatne ure, ki omogoča do približno 60 kilometrov vožnje brez pomoči bencinskega motorja. Baterija je nameščena pod prtljažnim dnom, s čimer so pri Lamborghiniju izboljšali razporeditev mase in znižali težišče vozila.

Veliko pozornosti so namenili tudi vozni dinamiki. Prenovljeno dvokomorno zračno vzmetenje zmanjša nagibanje karoserije za 55 odstotkov, odzivnost avtomobila pa je po navedbah Lamborghinija za šest odstotkov boljša kot pri običajnem urusu SE. Izboljšali so tudi delovanje osemstopenjskega samodejnega menjalnika, štirikolesnega pogona in elektronsko nadzorovane sredinske sklopke.

Foto: Lamborghini

Pri razvoju novega urusa SE Performante je pomembno vlogo odigral tudi slovenski Akrapovič. Za Lamborghini so pripravili povsem nov izpušni sistem, ki opušča dosedanjo zasnovo s križno povezanima izpušnima vodoma in uporablja dva ločena izpušna kanala – po enega za vsako vrsto valjev motorja V8.

Nova zasnova izboljša pretok izpušnih plinov, hkrati pa po navedbah Lamborghinija zagotavlja še izrazitejši in bolj športen zvok motorja. Ker je sistem izdelan iz aluminija, je avtomobil zaradi njega lažji za 10 kilogramov.

Akrapovičev izpušni sistem je tudi pomemben del celotnega programa zmanjševanja mase. Skupaj z obsežno uporabo ogljikovih vlaken na pokrovu motorja, strehi, blatnikih, pragovih in zadnjem difuzorju, lažjim zavornim sistemom ter novimi materiali v potniški kabini je novi urus SE Performante 32 kilogramov lažji od običajnega urusa SE.

Več ogljikovih vlaken in boljša aerodinamika

Karoserija uporablja precej več elementov iz ogljikovih vlaken kot običajni urus SE. Novi so pokrov motorja, streha, blatniki, pragovi in zadnji difuzor. Skupaj z večjim zadnjim spojlerjem in prenovljenim sprednjim odbijačem to prinaša tri odstotke manj zračnega upora, hkrati pa za 23 odstotkov več podtlaka kot pri običajnem urusu SE oziroma za 16 odstotkov več kot pri prejšnjem urusu Performante. Izboljšali so tudi hlajenje zavor, ki je zdaj osem odstotkov učinkovitejše. Skupna masa vozila znaša 2.473 kilogramov.