83 let pod morjem: presenetljivo odkritje v razbitini ameriške letalonosilke

Več kot 80 let je Fordov osebni avtomobil veljal za izgubljenega. Zdaj so ga raziskovalci našli na enem najbolj neverjetnih krajev – 5.200 metrov pod gladino Tihega oceana, v hangarju ameriške letalonosilke USS Yorktown, ki je bila potopljena med eno ključnih bitk druge svetovne vojne.

Na dnu Tihega oceana, kar 5.200 metrov pod morsko gladino, so raziskovalci ameriške agencije NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) odkrili izjemno ohranjen Fordov avtomobil super deluxe woody iz leta 1941. Vozilo je bilo več kot 80 let skrito v hangarju ameriške letalonosilke USS Yorktown, ki so jo potopili med znamenito bitko pri Midwayu junija 1942.

Naključno odkritje na dnu oceana

Do nenavadnega odkritja je prišlo aprila letos med raziskovanjem razbitine z daljinsko vodenim podvodnim robotom. Raziskovalci so sprva opazili le bleščeča kromirana platišča, nato pa prepoznali silhueto avtomobila z značilnimi belimi bočnicami pnevmatik. NOAA je po objavi posnetkov zaprosila tudi avtomobilske navdušence za pomoč pri identifikaciji vozila.

Med prvimi je skrivnost razrešil Fordov arhivist Ted Ryan, ki je prepoznal avtomobil. Značilna rezervna pnevmatika na zadnjem delu in posebna oblika zadnjih stranskih stekel sta potrdili identiteto enega najbolj prepoznavnih Fordovih modelov tistega časa. Ford je leseno različico Woody izdeloval od leta 1929, proizvodnjo civilnih avtomobilov pa je ustavil že februarja 1942, ko so vse zmogljivosti preusmerili v vojaško proizvodnjo.

Foto: Ford Foto: Ford

Zakaj je sploh bil na letalonosilki? Natančnega odgovora še ni.

Odkritje je sprožilo novo vprašanje: zakaj je bil civilni avtomobil na krovu ene najpomembnejših ameriških letalonosilk druge svetovne vojne?

Najverjetnejša razlaga je, da je vozilo pripadalo ladjedelnici Pearl Harbor in so ga na USS Yorktown zapeljali med nujnimi popravili po bitki v Koralnem morju. Letalonosilka je kmalu zatem odplula v odločilno bitko pri Midwayu, kjer je bila hudo poškodovana in nato potopljena po napadu japonske podmornice.

Raziskovalci so med pregledovanjem arhivov našli tudi zgodovinske posnetke skoraj enakega forda woodyja na krovu druge ameriške letalonosilke USS Lexington leta 1941. To potrjuje, da so takšne avtomobile tedaj uporabljali tudi na velikih vojaških ladjah, čeprav njihov natančen namen še danes ni povsem pojasnjen.

Ford super deluxe woody tako še danes počiva na morskem dnu, več kot pet kilometrov pod gladino Tihega oceana. Kljub osmim desetletjem pod vodo so na njem še vedno vidni kromirani deli, del lesenih oblog in celo posebna registrska tablica z napisom "Ship Service", zaradi česar velja za eno najbolj nenavadnih avtomobilskih odkritij zadnjih let.