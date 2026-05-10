Gregor Pavšič

Nedelja, 10. 5. 2026, 6.01

Reli Vipavska dolina

23 let razlike: aktualni prvak je v Vipavski dolini odbil prvi napad izzivalca

Na reliju Vipavska dolina so odločale sekunde, prvi reli sezone v Sloveniji tudi z visoko povprečno hitrostjo. Aktualni državni prvak je v napeti dirki odbil prvi letošnji napad 23 let mlajšega tekmeca.

Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) je po napetem dvoboju z Markom Škuljem (škoda fabia RS rally2, sovoznik Uroš Ocvirk) zmagal na reliju Vipavska dolina. Povprečna hitrost zmagovalca je bila kar 102 kilometra na uro.  

Rok Turk (levo) in Mark Škulj. | Foto: Gregor Pavšič Rok Turk (levo) in Mark Škulj. Foto: Gregor Pavšič Turk je začel slabo, toda nato se je lahko vrnil na vrh

Turk je z relijem v petek zvečer slabo začel in imel že štiri sekunde zaostanka za Škuljem. Soboto dopoldne sta bila še zelo izenačena (v prvih treh preizkušnjah le 0,5 sekunde), nato pa je Turk še nekoliko zaostril ritem in po šesti hitrostni preizkušnji prvič prevzel vodstvo. V cilju je imel aktualni prvak 8,7 sekunde prednosti pred Škuljem. 

Tretje mesto si je na zadnji hitrostni preizkušnji privozil Grega Kravos (citroen C3 rally2, sovoznik Darko Vončina), ki je uspel ugnati Jana Medveda (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj). Kravos je za Turkom zaostal slabo minuto, pred Medvedom pa je imel 1,8 sekunde prednosti. 

Prva peterica je bila povsem slovenska. Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot) je imel v petek zvečer tehnične težave in je zato izgubil 40 sekund, v nadaljevanju pa se je izkazal z odlično vožnjo in je za stopničkami zaostal 9,4 sekunde. 

Dirkača dveh generacij

“Mark Škulj je generacija prihodnjih prvakov,” je v cilju relija povedal Turk. Ko se je Škulj leta 2004 rodil, je Turk dirkal že četrto sezono. Škulj je do zdaj odpeljal prvih 60 relijev, Turk jih ima že štirikrat toliko. Škulj je lani uspešno popravil 33 let star rekord Darka Peljhana kot najmlajšega zmagovalca relija v Sloveniji, Peljhan za zdaj ostaja tudi najmlajši državni prvak v skupni razvrstitvi. Turk ima že 46 zmag za slovensko državno prvenstvo, Škulj je pri eni z lanskega relija v Soški dolini.
Reli Vipavska dolina | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Napeto tudi v nižjih kategorijah

Podobno kot v skupni razvrstitvi je bilo zelo napeto tudi v ostalih razredih državnega prvenstva. Med dvokolesno gnanimi avtomobili je večji del relija prve štiri voznike ločilo le deset sekund, v zaključku pa je bil najbolj odločen Mitja Velkavrh (peugeot 208 rally4, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc). Vrhničan je imel le osem sekund prednosti pred lanskim zmagovalcem tega relija Vasjo Miklavčičem (lancia ypsilon rally4, sovoznik Martin Černigoj). 

Številčni sta bili tudi Divizija 1 in Divizija 1A. V prvi je kazalo na zmago favorita Alana Pajka (renault clio rally5, sovoznik Enej Bobič), toda prebita guma ga je v zaključku relija potisnila na drugo mesto. Rene Černigoj (renault clio rally5) je bil ravno dovolj hiter, da je lahko takoj izkoristil Pajkove težave in si privozil prvo zmago v razredu. V Razredu 1A prva zmaga Mihe Ivančiča (MG ZR 105, sovoznik Jesenko).

Rezultati - slovensko državno prvenstvo

  • Rezultati: 1. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) 56:36,1; 2. Škulj-Ocvirk (škoda fabia RS rally2) + 0:08,7; 3. Kravos-Vončina (citroen C3 rally2) + 0:58,6; 4. Medved-Šavelj (hyundai i20 rally2) + 1:00,4; 5. Grossi-Berlot (citroen C3 rally2) + 1:08,0; 6. Klemenčič-Zaljuberšek (škoda fabia RS rally2) + 3:18,5; 7. Zrinski-Kurent (škoda fabia rally2) + 3:40,8; 8. Čendak-Markežič (toyota GR yaris) + 4:29,5; 9. Velkavrh-Velkavrh Gorenc (peugeot 208 rally4) + 4:41,7; 10. Miklavčič-Černigoj (lancia ypsilon rally4) + 4:50,0; …
  • Divizija 2: 1. Velkavrh-Velkavrh Gorenc (peugeot 208 rally4), 2. Miklavčič-Černigoj (lancia ypsilon rally4) + 0.08,3; 3. Kos-Zevnik (peugeot 208 rally4) + 0:18,6; 4. Kresnik-Cotič (peugeot 208 rally4) + 0:22,7
  • Divizija 1: Černigoj-Gerbec (renault clio rally5), 2. Pajk-Bobič (renault clio rally5) + 0;13,8; 3. Martincich-Gargiuolo (renault clio rally5) + 1:25,2; ..
  • Divizija 1A: 1. Ivančič-Jesenko (MG ZR 105), 2. Mrevlje-Šavli (honda civic), 3. Makarovič-Makarovič (MG ZR 105); …
  • Divizija4: 1. Čebron-Umek (mitsubishi lancer), 2. Klančar-Jeram (ford fiesta rally3) + 1:15,5; 3. Kavs-Cencič (ford fiesta rally3) + 3:41,1
  • Divizija 3: 1. Benčina-Sedej (peugeot 106), 2. Šuligoj-Šuligoj (fiat punto) + 11:22,7

