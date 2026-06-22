Vročina, klima in avtocesta: kombinacija, ki lahko uniči vaše vetrobransko steklo

Poletje je čas dopustov, družinskih izletov in daljših voženj po Sloveniji ter tujini. Pred odhodom na pot večina voznikov preveri pnevmatike, delovanje klimatske naprave in nivo tekočin, pogosto pa pozabi na enega najpomembnejših elementov varne vožnje – vetrobransko steklo.

Majhna poškodba, ki jo med vsakodnevno vožnjo komaj opazite, se lahko med poletnim dopustom hitro spremeni v veliko razpoko in pokvari načrte za brezskrben oddih. Prav zato je poletje idealen čas, da svoje vozilo preventivno pregledate in odpravite morebitne poškodbe, preden se odpravite na pot.

Zakaj se poškodbe stekla poleti hitreje širijo?

Mnogi vozniki menijo, da so nizke zimske temperature največji sovražnik vetrobranskega stekla. V resnici pa so tudi poletni meseci zelo zahtevni za avtomobilska stekla.

Ko je vozilo parkirano na soncu, se lahko temperatura v notranjosti povzpne tudi nad 60 stopinj Celzija. Nato vključimo klimatsko napravo, ki steklo v zelo kratkem času ohladi. Takšne temperaturne razlike povzročajo dodatne napetosti v steklu. Če je na vetrobranskem steklu že prisotna manjša poškodba, se lahko ta zaradi temperaturnih sprememb hitro spremeni v večjo razpoko.

Enako velja za vožnjo po avtocesti, kjer vibracije, hitrost in vročina dodatno obremenjujejo poškodovano steklo. Kar je bilo zjutraj le majhna poškodba, lahko do večera pomeni potrebo po menjavi celotnega vetrobranskega stekla.

Foto: Carglass® Slovenija

Pred odhodom na dopust preverite stanje stekla

Pred daljšo potjo priporočamo, da pozorno pregledate vetrobransko steklo. Če opazite poškodbo, je smiselno čim prej rezervirati termin za popravilo.

V številnih primerih je mogoče poškodbo pravočasno popraviti in preprečiti menjavo stekla. Popravilo je hitro, stroškovno ugodnejše in vozniku prihrani precej nevšečnosti, ki bi jih lahko povzročila poškodba med dopustom.

Foto: Carglass® Slovenija

Kaj storiti, če se poškodba zgodi med dopustom?

Če kljub previdnosti med dopustom pride do poškodbe vetrobranskega stekla, ni razloga za paniko. Pokličite klicni center Carglass® Slovenija na številko +386 2 620 04 67, kjer vam bodo naši svetovalci pomagali najti najhitrejšo in najprimernejšo rešitev.

Ker je Carglass® del skupine Belron®, so naše storitve na voljo v več kot 40 državah po svetu. To pomeni, da vam lahko pomagamo organizirati popravilo ali menjavo stekla tudi v tujini. Ob tem boste deležni enako visokih standardov kakovosti, strokovnosti in storitve, kot ste jih vajeni v poslovalnicah Carglass® Slovenija.

Foto: Carglass® Slovenija

Pred odhodom po brezplačen obliž za vetrobransko steklo

Ker se poškodbe pogosto zgodijo ravno na daljših poteh in avtocestah, priporočamo, da pred odhodom obiščete eno izmed poslovalnic Carglass® Slovenija in prevzamete brezplačen obliž za vetrobransko steklo.

Obliž je namenjen zaščiti poškodbe pred vlago, umazanijo in prahom ter lahko pomembno pripomore k temu, da bo poškodbo kasneje še mogoče popraviti. Gre za majhen pripomoček, ki vam lahko na poti prihrani veliko skrbi.

Ko ste že pri nas, poskrbite še za brezhibno vidljivost

Poletje prinaša dolge vožnje, močne nevihte, veliko cestnega prahu in ostanke mrčesa na vetrobranskem steklu. Zato je pred dopustom smiselno preveriti tudi stanje brisalcev in zaščito stekla.

Brisalci Bosch AeroTwin zagotavljajo učinkovito in enakomerno brisanje v vseh vremenskih razmerah, premium zaščitni premaz Carglass® Protect pa ustvari hidrofobni sloj, zaradi katerega voda hitreje odteka s stekla, umazanija in ostanki mrčesa pa se bistveno manj oprijemajo površine.

Kombinacija kakovostnih brisalcev in premaza Carglass® Protect pomeni boljšo vidljivost, lažje čiščenje stekla in večjo varnost med vožnjo doma ali na dopustu.

Foto: Carglass® Slovenija

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