Nesreča na dopustu? Teh napak si ne smete privoščiti.

Dovolj je že manjši trk na parkirišču ali nalet v turistični gneči. Ko se prometna nesreča zgodi v tujini ali je v njej udeležen voznik s tujimi registrskimi tablicami, se hitro pojavijo vprašanja o izpolnjevanju dokumentov, klicu policije, asistenci in uveljavljanju škode. Pripravili smo pregled najpomembnejših postopkov in nasvetov, ki jih je dobro poznati še pred odhodom na pot.

Poletje je čas dopustov, zato se na cestah močno poveča število tujih voznikov v Sloveniji in slovenskih voznikov v tujini. Po podatkih Zavarovalnice Triglav vozniki s tujimi registrskimi tablicami v Sloveniji vsako leto povzročijo približno tri tisoč prometnih nesreč, največ prav julija in avgusta. V istem obdobju slovenski vozniki v tujini prijavijo največ škodnih dogodkov, predvsem na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji in Nemčiji.

Pred odhodom v tujino preverite, ali imate v avtomobilu vse potrebno:

veljavno prometno dovoljenje in vozniško dovoljenje;

dokazilo o avtomobilskem zavarovanju ter številko zavarovalne police;

mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila (zeleno karto), predvsem če potujete v države, kjer je še vedno obvezna ali priporočljiva (na primer Bosna in Hercegovina, Črna gora, Albanija, Turčija, Severna Makedonija);

evropsko poročilo o prometni nesreči. Čeprav ga je mogoče dobiti tudi elektronsko, je papirnati obrazec še vedno najhitrejša rešitev na kraju nesreče;

telefonsko številko asistenčnega centra vaše zavarovalnice. Shranite jo v telefon, priporočljivo pa je, da jo imate zapisano tudi na papirju;

evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in po možnosti tudi zavarovanje za potovanja v tujino, ki krije stroške zdravljenja, prevoza in asistence;

mobilni telefon z napolnjeno baterijo oziroma avtomobilski polnilnik ali prenosno baterijo (powerbank);

odsevni jopič, opozorilni trikotnik in komplet prve pomoči, saj se zahteve med državami nekoliko razlikujejo;

fotografirane pomembne dokumente (prometno dovoljenje, zavarovalno polico, zeleno karto) in shranjene v telefonu ali varni spletni shrambi. Če dokumente izgubite, boste podatke precej lažje pridobili.

Po prometni nesreči ne hitite, najprej poskrbite za varnost

Če pride do prometne nesreče, je najpomembneje ostati miren in najprej poskrbeti za varnost vseh udeležencev. Nato je treba z drugim udeležencem izmenjati osebne podatke, podatke o vozilu in zavarovanju ter natančno izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči. Priporočljivo je fotografirati položaj vozil, poškodbe in kraj nesreče, saj lahko fotografije pozneje bistveno olajšajo reševanje škodnega zahtevka.

Posebno pozornost je treba nameniti vozilom s tujimi registrskimi tablicami. Od povzročitelja je priporočljivo pridobiti kopijo oziroma fotografijo mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila (zelene karte) ali vsaj podatke o zavarovalni polici. Če gre za vozilo iz države zunaj sistema zelene karte, je pridobitev teh podatkov še toliko pomembnejša, saj je brez njih uveljavljanje odškodnine lahko precej zahtevnejše.

7 korakov po prometni nesreči v tujini

Najprej poskrbite za varnost. Ustavite vozilo na varnem mestu, vključite varnostne utripalke in zavarujte kraj nesreče. Preverite, ali je kdo poškodovan. Če so poškodovani, takoj pokličite številko za klic v sili 112. Izmenjajte podatke z drugim udeležencem. Zapišite ime in priimek voznika, registrsko številko, znamko vozila, podatke o zavarovalnici in številko zavarovalne police oziroma zelene karte. Izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči. Izpolnite ga natančno in podpišeta ga oba udeleženca. Fotografirajte kraj nesreče. Posnemite položaj vozil, poškodbe, prometno signalizacijo in širšo okolico. Če vozilo ni vozno, pokličite asistenčni center svoje zavarovalnice. Ne naročajte vleke ali popravil, preden se posvetujete z asistenco. Po vrnitvi domov čim prej prijavite škodo zavarovalnici in ji predložite evropsko poročilo, fotografije ter morebitni policijski zapisnik.

Kdaj je treba poklicati policijo?

Policije ni treba poklicati ob vsaki manjši prometni nesreči, je pa njen prihod nujen oziroma priporočljiv, če je nastala večja materialna škoda, je kdo poškodovan, obstaja sum vožnje pod vplivom alkohola ali drog, se udeleženca ne moreta dogovoriti glede odgovornosti ali če kdo odkloni izmenjavo podatkov oziroma podpis evropskega poročila. Policijski zapisnik je praviloma potreben tudi pri uveljavljanju kasko zavarovanja.

Policijo pokličite v naslednjih primerih. Če:

je kdo od udeležencev prometne nesreče poškodovan,

je nastala večja materialna škoda,

sumite, da je drugi voznik vozil pod vplivom alkohola ali drog,

se z drugim udeležencem ne moreta dogovoriti o odgovornosti za nesrečo,

drugi voznik noče pokazati dokumentov ali posredovati svojih podatkov,

drugi udeleženec noče podpisati evropskega poročila o prometni nesreči,

boste škodo uveljavljali iz avtomobilskega kasko zavarovanja (če to zahtevajo pogoji zavarovalnice).

Pri manjših prometnih nesrečah brez poškodb policijski zapisnik praviloma ni potreben. Ključno je, da udeleženca pravilno in v celoti izpolnita evropsko poročilo o prometni nesreči ter zbereta čim več dokazov (fotografije, podatki o pričah, podatki o zavarovanju).

Najpogostejši klici v asistenčni center niso zaradi nesreč

Če vozilo po nesreči ni več vozno ali pride do okvare, je najbolje najprej poklicati asistenčni center svoje zavarovalnice. Statistika kaže, da pomoč v tujini vozniki veliko pogosteje potrebujejo zaradi okvar, težav s pnevmatikami ali akumulatorjem kot zaradi prometnih nesreč. Stroški vleke, nadomestnega vozila, prenočitve ali prevoza domov lahko hitro presežejo tisoč evrov, zato je avtomobilska asistenca pri potovanju v tujino zelo priporočljiva.

Po vrnitvi domov škodo čim prej prijavite

Po vrnitvi v Slovenijo je treba škodo čim prej prijaviti zavarovalnici. Če ste bili povzročitelj, bo škodo oškodovancu poravnala vaša zavarovalnica iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, morebitno škodo na vašem vozilu pa lahko uveljavljate iz kasko zavarovanja. Če ste bili oškodovanec, odškodninski zahtevek vložite pri zavarovalnici, ki v Sloveniji zastopa zavarovalnico povzročitelja, oziroma se za pomoč obrnete na Slovensko zavarovalno združenje.

Najboljši način, da se izognete zapletom po prometni nesreči v tujini, je dobra priprava še pred odhodom. Poleg veljavnega avtomobilskega zavarovanja je priporočljivo skleniti tudi avtomobilsko asistenco, v vozilu pa imeti evropsko poročilo o prometni nesreči in zeleno karto za države, kjer je potrebna oziroma priporočljiva. Nekaj minut priprav pred potjo lahko prihrani veliko časa, denarja in nepotrebnega stresa.