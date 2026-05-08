Rabljeni električni avtomobili v vzponu: kaj mora vedeti kupec?

Nakup rabljenega električnega avtomobila postaja v Sloveniji vse bolj aktualna izbira. Razlogi so jasni: visoke cene goriv, vse večja dostopnost električnih vozil ter širitev polnilne infrastrukture.

Pomemben dejavnik je tudi rast števila sončnih elektrarn. Številni uporabniki tako električni avtomobil polnijo z lastno energijo ali izkoriščajo viške proizvodnje, kar dodatno znižuje stroške mobilnosti.

"Kupci se pogosto osredotočijo predvsem na ceno in doseg, premalo pa na stanje baterije in način uporabe vozila. Prav to dolgoročno najbolj vpliva na zadovoljstvo z nakupom," pojasnjujejo na platformi DoberAvto.si.

Kljub številnim prednostim pa nakup električnega vozila prinaša tudi določene posebnosti, ki jih pri klasičnih avtomobilih ne poznamo. Na podlagi izkušenj platforme DoberAvto.si smo pripravili deset ključnih nasvetov za varen nakup:

1. Stanje baterije je ključno

Najpomembnejši element električnega avtomobila je baterija, ki predstavlja tudi največji strošek morebitnega popravila ali zamenjave.

Pri nakupu rabljenega vozila je zato ključno preveriti stanje baterije oziroma tako imenovano SOH (State of Health). Pri dobro ohranjenih vozilih se ta običajno giblje med 85 in 95 odstotki. Če pade pod 80 odstotkov, je potrebna dodatna previdnost.

Vedno več prodajalcev danes omogoča test baterije ali predloži certifikat, kar kupcem bistveno olajša odločitev.

2. Razlike v polnjenju so večje, kot si mislite

Pomemben, a pogosto spregledan dejavnik je hitrost polnjenja. Električni avtomobili se med seboj precej razlikujejo – tako po največji moči polnjenja kot po podpori za hitro DC-polnjenje.

V praksi to pomeni veliko razliko: na daljši poti lahko vozilo napolnite v približno 30 minutah ali pa čakate več ur.

Zato je priporočljivo, naj kupci pred nakupom preverijo tehnične specifikacije in jih primerjajo z lastnimi potrebami.

3. Preverite garancijo na baterijo

Večina proizvajalcev ponuja garancijo na baterijo do osem let oziroma do približno 160 tisoč kilometrov.

Pred nakupom preverite:

ali garancija še velja,

kakšni so pogoji uveljavljanja.

4. Realni doseg je pogosto drugačen od tovarniških podatkov

Uradni podatki o dosegu (WLTP) so v praksi pogosto optimistični. Dejanski doseg je odvisen od številnih dejavnikov – od zunanje temperature do načina vožnje in uporabe ogrevanja ali klimatske naprave.

Zato strokovnjaki priporočajo, da kupci preverijo realno porabo vozila (kilovatnih ur na sto kilometrov) ter izkušnje drugih uporabnikov. Dodatna prednost so vozila s termičnim upravljanjem baterije in toplotno črpalko, ki izboljšujeta učinkovitost.

5. Domače polnjenje kot ključna prednost

Ena največjih prednosti električnega avtomobila je možnost polnjenja doma, vendar ta ni vedno samoumevna.

Pred nakupom je smiselno preveriti, ali je na lokaciji mogoče namestiti polnilnico, kakšna je zmogljivost električnega omrežja ter kakšni so stroški postavitve. Brez te možnosti je uporaba električnega vozila bistveno manj praktična.

6. Zgodovina vozila ostaja pomembna

Kljub tehnološkim razlikam osnovna pravila pri nakupu rabljenega vozila ostajajo enaka. Pomembno je preveriti:

servisno zgodovino,

število lastnikov,

morebitne poškodbe.

Priporočljivo je tudi preverjanje VIN-številke, ki lahko razkrije dodatne informacije o preteklosti vozila.

7. Na baterijo vpliva tudi način uporabe

Pri električnih vozilih ima pomembno vlogo način uporabe. Pogosto hitro polnjenje (DC) in agresivna vožnja lahko pospešita obrabo baterije.

Zato je v praksi pogosto boljša izbira dobro vzdrževano vozilo z več prevoženimi kilometri kot slabo ohranjeno vozilo z manj kilometri.

8. Ne gre le za elektroniko

Čeprav imajo električni avtomobili manj gibljivih delov, to ne pomeni, da so brez obrabe. Posebno pozornost je treba nameniti pnevmatikam, zavoram in podvozju.

Zaradi večje mase so električni avtomobili bolj obremenjeni, kar lahko vpliva na hitrejšo obrabo določenih komponent.

9. Programska oprema je pomemben del vozila

Električni avtomobili so močno odvisni od programske opreme. Priporočljivo je preveriti:

delovanje infotainment sistema,

odzivnost zaslona,

možnost posodobitev na daljavo (OTA),

pravilno delovanje polnjenja.

10. Včasih je nov avto presenetljivo dosegljiv

Zaradi državnih subvencij razlika v ceni med novim in rabljenim električnim vozilom pogosto ni tako velika, kot bi pričakovali.

Zato strokovnjaki svetujejo, da kupci pred končno odločitvijo preverijo aktualne spodbude (npr. Eko sklad) in primerjajo ponudbo novih modelov.

Trg raste, kupci pa postajajo bolj premišljeni

Ponudba rabljenih električnih vozil v Sloveniji hitro raste, s tem pa tudi možnosti za kupce. Hkrati se povečuje informiranost, kar vodi v bolj premišljene odločitve.

Kot poudarjajo na platformi DoberAvto.si, lahko kupci danes s pomočjo naprednega iskanja z umetno inteligenco hitro najdejo vozila glede na proračun in potrebe. V iskalnik lahko na primer vpišejo:

"rabljeni električni avtomobili do 25 tisoč evrov";

"električni avto za mestno vožnjo".

Nakup rabljenega električnega avtomobila je lahko odlična odločitev – če se ga lotite premišljeno.

Najpomembnejši dejavniki so:

→ stanje baterije

→ način polnjenja

→ zgodovina vozila

S pravim pristopom električna mobilnost ni več prihodnost, temveč realna in dostopna izbira že danes.

Naročnik oglasne vsebine je NLB CAR&GO D.O.O